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Зеленський хоче затвердити стратегію зовнішньої політики України до 30-річчя незалежності

Втілення всіх пріоритетів зовнішньої політики потребує чіткої стратегії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається затвердити Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 24 серпня, 30-ї річниці незалежності України.
Зеленський хоче затвердити стратегію зовнішньої політики України до 30-річчя незалежності Фото: з вільних джерел

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у своєму виступі на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".

"Втілення всіх пріоритетів зовнішньої політики потребує чіткої стратегії, побудованої на наших національних інтересах. Я очікую, що матиму можливість затвердити такий грунтовний документ, а саме Стратегію зовнішньополітичної діяльності України, вже до 30-річчя нашої незалежності", - зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо, Стратегію зовнішньополітичної діяльності України на 2021-2024 роки було прийнято Кабміном і направлено на затвердження президенту.

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05 07 2021 12:03
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