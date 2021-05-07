ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається затвердити Стратегію зовнішньополітичної діяльності України до 24 серпня, 30-ї річниці незалежності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський хоче затвердити стратегію зовнішньої політики України до 30-річчя незалежності
Втілення всіх пріоритетів зовнішньої політики потребує чіткої стратегії
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у своєму виступі на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".
"Втілення всіх пріоритетів зовнішньої політики потребує чіткої стратегії, побудованої на наших національних інтересах. Я очікую, що матиму можливість затвердити такий грунтовний документ, а саме Стратегію зовнішньополітичної діяльності України, вже до 30-річчя нашої незалежності", - зазначив Володимир Зеленський.
Як відомо, Стратегію зовнішньополітичної діяльності України на 2021-2024 роки було прийнято Кабміном і направлено на затвердження президенту.
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