В Україні виготовлятимуть шведські БМП CV-90 – Зеленський

Київ та Стокгольм підписали угоду для посилення співпраці у виробництві та навчанні на CV-90.

Україна та Швеція домовилися про виробництво та ремонт БМП CV-90 на території нашої країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомляє ЄП.

"Сьогодні деталізували домовленість про виробництво CV-90 в Україні, її ремонту тощо. Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90 якомога швидше з'явилася", - заявив він.

В свою чергу шведський очільник уряду додав, що Київ та Стокгольм підписали угоду для посилення співпраці у виробництві та навчанні на CV-90.

"Ми тут підписали (угоду - руд.), буквально кілька хвилин тому, це знак нашого спільного бажання посилити співпрацю у виробництві та навчанні на CV-90", - заявив Крістерссон.

"Щиро вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану ту кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90", – зазначив прем'єр-міністр Швеції.

До того ж Зеленський додав, що під час його поїздки на фронт українські військові хвалили шведські БМП CV-90.

Броньована машина піхоти. Швеція для власної БМП CV 9040C як посилення використовує бронемодулі AMAP німецькій компанії IBD Deisenroth Engineering. З комплектом навісної броні (композитна броня з керамічними бронеелементами) для модифікацій, починаючи з CV 9040B і далі, забезпечується захист від 30-мм бронебійного опереного снаряда.

До складу захисного комплекту AMAP крім навісних модулів пасивної броні для корпусу і башти входить протимінний захист, розташований на днищі бронекорпуса, а також протиуламкова підбивка бойового відділення.

Додатково до пасивного захисту CV 9040C використовується система маскування Barracuda, однойменна з назвою шведської компанії-розробника Barracuda Company.

Нагадаємо, сьогодні 19 серпня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції.