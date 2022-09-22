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В Україні вже три випадки віспи мавп

У четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.
В Україні вже три випадки віспи мавп Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на телемарафоні.

"Всі троє мають легкий перебіг. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - розповів він.

Нагадаємо, 15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп, а 19 вересня - другий. Останній пацієнт помітив висипку ще наприкінці серпня.

Раніше повідомлялось, що у США зафіксували першу смерть від мавпячої віспи.

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22 09 2022 17:35
ТЕГИ: віспа, Кузін
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