НОВИНИУ четвер, 22 вересня, в Україні зафіксовано ще один випадок віспи мавп. Це вже третій випадок захворювання в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні вже три випадки віспи мавп
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна на телемарафоні.
"Всі троє мають легкий перебіг. Вони не мали підтвердженого контакту з хворим і не були за кордоном. Наразі відбувається епідемічне розслідування", - розповів він.
Нагадаємо, 15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп, а 19 вересня - другий. Останній пацієнт помітив висипку ще наприкінці серпня.
Раніше повідомлялось, що у США зафіксували першу смерть від мавпячої віспи.
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22 09 2022 17:35 МЕДІА
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