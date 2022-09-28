В Україні зафіксували четвертий випадок мавпячої віспи

В Україні протягом двох тижнів зафіксували вже четвертий випадок мавпячої віспи. Як повідомив у середу, 28 вересня, головний санітарний лікар Ігор Кузін, новий випадок виявлено напередодні.

Про це пише ТСН.

"В Україні вже 4 випадки мавпячої віспи, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санлікар.

Він нагадав, що головними рекомандаціями профілактики хвороби є миття рук, уникнення тісного контакту з людьми, які мають симптоми хвороби. Також слід уникати походів у сауни або на приватні вечірки.

Перший випадок захворювання в Україні був зареєстрований 15 вересня, другий – 19 вересня, а третій – 22 вересня.

Наголошувалося, що у всіх пацієнтів легкий перебіг хвороби.

Раніше повідомлялось, що у США зафіксували першу смерть від мавпячої віспи.