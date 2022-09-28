НОВИНИВ Україні протягом двох тижнів зафіксували вже четвертий випадок мавпячої віспи. Як повідомив у середу, 28 вересня, головний санітарний лікар Ігор Кузін, новий випадок виявлено напередодні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зафіксували четвертий випадок мавпячої віспи
Фото: з вільних джерел
Про це пише ТСН.
"В Україні вже 4 випадки мавпячої віспи, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санлікар.
Він нагадав, що головними рекомандаціями профілактики хвороби є миття рук, уникнення тісного контакту з людьми, які мають симптоми хвороби. Також слід уникати походів у сауни або на приватні вечірки.
Перший випадок захворювання в Україні був зареєстрований 15 вересня, другий – 19 вересня, а третій – 22 вересня.
Наголошувалося, що у всіх пацієнтів легкий перебіг хвороби.
Раніше повідомлялось, що у США зафіксували першу смерть від мавпячої віспи.
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28 09 2022 17:50 МЕДІА
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