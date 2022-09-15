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В Україні виявили перший випадок мавпячої віспи

В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп.
В Україні виявили перший випадок мавпячої віспи Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
 
Як зазначається, наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.
 
"Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни", - йдеться у повідомленні.
 
У МОЗ зазначили, що із симптомів захворювання у пацієнта спостерігається підвищена температура, висип на тілі.
 
З метою збереження комфорту пацієнта область реєстрації випадку не наводиться.
 
Як повідомлялося, Департамент охорони здоров'я Лос-Анджелеса разом із Центрами з контролю та профілактики захворювань підтвердили першу у Сполучених Штатах смерть від мавпячої віспи.
 
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15 09 2022 20:23
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