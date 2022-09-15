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У Києві за місяць кількість випадків зросла у понад 7 разів: змінилися симптоми

За місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла у понад 7 разів. Також помічено зміни в основних симптомах COVID-19 - він може протікати на тлі нормальної температури тіла.
У Києві за місяць кількість випадків зросла у понад 7 разів: змінилися симптоми Фото: з вільного доступу
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає УНН посилаючись на КМДА
 
"Лише цифри, які навіть не потребують коментарів. Місяць тому, за тиждень із 8 до 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. А минулого тижня – вже 2278 випадків! Якщо ж порівнювати між собою два останніх тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким", - розповіла вона.
 
За її словами, в лікарнях столиці дорослих пацієнтів із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей - вчетверо більше. Більше того, лікарі наголошують на зміни в основних симптомах хвороби.
 
"Якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – "бити" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я", - підкреслила Гінзбург.
 
Вона додала, що найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків лишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів.
 
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15 09 2022 18:39
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