У Києві за місяць кількість випадків зросла у понад 7 разів: змінилися симптоми

За місяць кількість випадків захворювання на COVID-19 зросла у понад 7 разів. Також помічено зміни в основних симптомах COVID-19 - він може протікати на тлі нормальної температури тіла.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає УНН посилаючись на КМДА

"Лише цифри, які навіть не потребують коментарів. Місяць тому, за тиждень із 8 до 14 серпня, у столиці було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19. А минулого тижня – вже 2278 випадків! Якщо ж порівнювати між собою два останніх тижні, то рівень захворюваності виріс удвічі. Вважаю, що таке зростання із повним правом можна називати стрімким", - розповіла вона.

За її словами, в лікарнях столиці дорослих пацієнтів із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей - вчетверо більше. Більше того, лікарі наголошують на зміни в основних симптомах хвороби.

"Якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту, а у складних – "бити" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом. І все це можливо на тлі нормальної температури тіла. Через таку підступність COVID-19 дуже важливо прислухатися до свого організму, залишатися вдома та негайно звертатися до лікаря при найменших проявах нездоров’я", - підкреслила Гінзбург.

Вона додала, що найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків лишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів.