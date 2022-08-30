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В Україні з 1 вересня офлайн навчання розпочнуть понад 3,5 тис шкіл

Формат навчання може бути змінений упродовж навчального року, зокрема, за бажанням батьків і залежатиме від ситуації в кожному конкретному регіоні
В Україні з 1 вересня офлайн навчання розпочнуть понад 3,5 тис шкіл Фото: з вільних джерел
З 1 вересня 2022 року навчальний процес розпочнеться у 12,9 тис закладах загальної середньої освіти України, у понад 3,5 тис з них навчальний процес відбуватиметься офлайн.
 
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко, передає Укрінформ.
 
"В Україні новий навчальний рік почнуть приблизно 12 900 шкіл, і 3539 з них готові і розпочнуть очну роботу, тобто у звичному для всіх режимі. Ще 3 867 будуть працювати у змішаному режимі, будуть використовувати як очну, так і дистанційну форму роботи. І повністю дистанційно планують працювати 5 497 закладів", - сказав Кононенко.
 
Таким чином, за словами Кононенка, 57% закладів загальної середньої освіти працюватимуть очно або в змішаному форматі.
 
Він додав, що у випадках, якщо сховища в школі не можуть вмістити всіх учнів та персонал школи, можливе позмінне навчання, або змішане. За словами чиновника, в кожному конкретному випадку, дирекція школи за рекомендаціями військових адміністрацій вирішує, яку форму навчання обрати.
 
 
Раніше повідомлялося, що майже половина освітніх закладів в Україні забезпечені укриттям.
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30 08 2022 21:10
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