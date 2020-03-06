В Україні з 5 червня поновлять внутрішнє авіасполучення

Уряд із 5 червня запустить внутрішні авіасполучення, а із 15 червня – міжнародні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, наприклад, із 5 червня, ми запустимо внутрішні авіаперельоти, із 15 червня – закордонні авіасполучення", - сказав Шмигаль.

За його словами, буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

З 5 червня також КМУ дозволить роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Тоді ж особам старше 60 років можна буде не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції, а також уряд дозволить проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 1,5 м².

Можна буде проводити акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Нагадаємо, що у Кабінеті міністрів назвали умову жорсткості карантину. Рішення про посилення прийматимуть комісії на місцях.