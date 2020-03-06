Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні з 5 червня поновлять внутрішнє авіасполучення

"Так, наприклад, із 5 червня, ми запустимо внутрішні авіаперельоти, із 15 червня – закордонні авіасполучення"
Уряд із 5 червня запустить внутрішні авіасполучення, а із 15 червня – міжнародні.
В Україні з 5 червня поновлять внутрішнє авіасполучення Фото: gettyimages.com

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, наприклад, із 5 червня, ми запустимо внутрішні авіаперельоти, із 15 червня – закордонні авіасполучення", - сказав Шмигаль.

За його словами, буде дозволено здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

З 5 червня також КМУ дозволить роботу закладів громадського харчування, зокрема, приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Тоді ж особам старше 60 років можна буде не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції, а також уряд дозволить проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 1,5 м².

Можна буде проводити акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Нагадаємо, що у Кабінеті міністрів назвали умову жорсткості карантину. Рішення про посилення прийматимуть комісії на місцях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2020 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

Невидимий фронт: як армія в Україні стримує атаку коронавірусу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.