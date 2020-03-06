У Кабміні назвали умову посилення карантину
Про це в ході засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.
"У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні ознаками ослаблення карантину протягом трьох днів поспіль регіональна комісія збирається позачергово і скасовує ослаблення деяких протиепідемічних заходів", - сказав міністр.
Він додав, що ослаблення будуть скасовувати, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.
Так, з 1 червня в Україні почався третій етап послаблення карантину. Але карантин не знято остаточно - він триватиме до 22 червня. При цьому в МОЗ вже попередили, що деякі обмеження можуть продовжити і після завершення п'ятого етапу виходу з карантину.
Нагадаємо, що Львів може посилити карантин, оскільки стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні. Для цього захворюваність повинна перевищити середні показники.
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