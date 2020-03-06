Львів може посилити карантин: названо умови
Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає РБК - Україна.
За словами Садового, посилення карантину буде, коли захворюваність перевищить 23%.
"Ми ще коли приймали рішення: якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в набат. Станом на вчора - це 19%. І ось така межа - 11-12-15% - тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник. Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування", - зазначив мер Львова.
Він також додав, що на кінець тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій.
"(Якщо захворюваність перевищить 23%, - ред.), тоді ми будемо звертатися до уряду щодо посилення карантину...Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися", - додав Садовий.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало.
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