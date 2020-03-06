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Львів може посилити карантин: названо умови

Карантин посилять, якщо захворюваність перевищить середній показник
Львів може посилити карантин, оскільки стає новим епіцентром епідемії коронавірусу в Україні. Для цього захворюваність повинна перевищити середні показники.
Львів може посилити карантин: названо умови Фото: Jorge Láscar via Flickr

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає РБК - Україна.

За словами Садового, посилення карантину буде, коли захворюваність перевищить 23%.

"Ми ще коли приймали рішення: якщо рівень захворюваності буде вище 23%, будемо бити в набат. Станом на вчора - це 19%. І ось така межа - 11-12-15% - тримається протягом останніх двох тижнів, тому це середній показник. Ми не можемо одномоментно подолати цей вірус, тим більше у нас ще багато аналізів чекають на тестування", - зазначив мер Львова.

Він також додав, що на кінець тижня заплановано засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

"(Якщо захворюваність перевищить 23%, - ред.), тоді ми будемо звертатися до уряду щодо посилення карантину...Ми з коронавірусом будемо жити як мінімум до кінця року, з цим треба змиритися", - додав Садовий.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало.

 
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03 06 2020 13:00
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