В Україні зафіксовано 24 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 483 нові випадки

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1050 випадків; Волинська область — 959 випадків; Дніпропетровська область — 950 випадків; Донецька область — 166 випадків; Житомирська область — 780 випадків; Закарпатська область — 1236 випадків; Запорізька область — 463 випадки; Івано-Франківська область — 1465 випадків; Кіровоградська область — 523 випадки; м. Київ — 3133 випадки; Київська область — 1652 випадки; Львівська область — 1830 випадків; Луганська область — 49 випадків; Миколаївська область — 295 випадків; Одеська область — 913 випадків; Полтавська область — 272 випадки; Рівненська область — 1873 випадки; Сумська область — 174 випадки; Тернопільська область — 1200 випадків; Харківська область — 1131 випадок; Херсонська область — 179 випадків; Хмельницька область — 469 випадків; Чернівецька область — 3442 випадки; Черкаська область — 416 випадків; Чернігівська область — 203 випадки. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що у світі зафіксували 6 млн 452 тисячі 761 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 067 697, а померли — 382 484 людей.

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