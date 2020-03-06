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В Україні зафіксовано 24 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 483 нові випадки
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 24 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1050 випадків;

Волинська область — 959 випадків;

Дніпропетровська область — 950 випадків; 

Донецька область — 166 випадків;

Житомирська область — 780 випадків;

Закарпатська область — 1236 випадків;

Запорізька область — 463 випадки;

Івано-Франківська область — 1465 випадків;

Кіровоградська область — 523 випадки;

м. Київ — 3133 випадки;

Київська область — 1652 випадки;

Львівська область — 1830 випадків; 

Луганська область — 49 випадків;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 913 випадків;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1873 випадки;

Сумська область — 174 випадки;

Тернопільська область — 1200 випадків;

Харківська область — 1131 випадок;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 469 випадків;

Чернівецька область — 3442 випадки;

Черкаська область — 416 випадків;

Чернігівська область — 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що у світі зафіксували 6 млн 452 тисячі 761 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 067 697, а померли — 382 484 людей.

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03 06 2020 10:00
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