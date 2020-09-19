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В Україні з початку року жертвами пожеж стали понад 1000 осіб

Також 954 осіб отримали травми через вогонь
В Україні за поточний рік жертвами пожеж стала 1031 людина. З настанням прохолодної погоди зросла кількість трагічних випадків при пожежах у житловому секторі.
В Україні з початку року жертвами пожеж стали понад 1000 осіб Фото: facebook.com/olena.yeskina

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Також 954 осіб отримали травми через вогонь.

"З початку року в житловому секторі сталося 22074 пожежі, в результаті яких загинула 1031 людина. Травмовано 954 людини. З настанням прохолодної погоди, що, своєю чергою, змусило громадян користуватися додатковими джерелами опалення, показник трагічних випадків на пожежах у житловому секторі країни стрімко пішов угору", - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевняють, що недбале ставлення є головною причиною виникнення загорянь.

"Люди опалюють свої будинки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, курять у приміщеннях і перенавантажують електромережу, включаючи несправні обігрівачі побутові прилади. І таке недбальство кожен раз підтверджується сумною статистикою", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники рекомендують українцям:

  • не залишати малолітніх дітей без нагляду, і не дозволяти їм гратися з сірниками;
  • стежити за станом і справністю електромережі;
  • вимикати побутову техніку при виході з приміщення;
  • не палити в ліжку;
  • уникати перевантаження електричних мереж;
  • подбати про справність печей та обігрівальних приладів

Нагадаємо, що в Україні 18-19 вересня очікується різке зниження температури. Синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.

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19 09 2020 12:30
ТЕГИ: пожежа, ДСНС
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