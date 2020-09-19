В Україні з початку року жертвами пожеж стали понад 1000 осіб
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
Також 954 осіб отримали травми через вогонь.
"З початку року в житловому секторі сталося 22074 пожежі, в результаті яких загинула 1031 людина. Травмовано 954 людини. З настанням прохолодної погоди, що, своєю чергою, змусило громадян користуватися додатковими джерелами опалення, показник трагічних випадків на пожежах у житловому секторі країни стрімко пішов угору", - йдеться в повідомленні.
У відомстві запевняють, що недбале ставлення є головною причиною виникнення загорянь.
"Люди опалюють свої будинки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, курять у приміщеннях і перенавантажують електромережу, включаючи несправні обігрівачі побутові прилади. І таке недбальство кожен раз підтверджується сумною статистикою", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники рекомендують українцям:
- не залишати малолітніх дітей без нагляду, і не дозволяти їм гратися з сірниками;
- стежити за станом і справністю електромережі;
- вимикати побутову техніку при виході з приміщення;
- не палити в ліжку;
- уникати перевантаження електричних мереж;
- подбати про справність печей та обігрівальних приладів
Нагадаємо, що в Україні 18-19 вересня очікується різке зниження температури. Синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.
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