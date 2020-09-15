Синоптики попередили про перші заморозки в Україні

В Україні 18-19 вересня очікується різке зниження температури. Синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає РБК - Україна.

Температура повітря у західних, північних, східних і центральних областях вночі опуститься до +2+8 градусів. На поверхні ґрунту і місцями в повітрі очікуються заморозки 0-3 градуси (18 вересня заморозки очікуються тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях). Вдень температура повітря становитиме +9+15 градусів.

У південних областях та на Закарпатті вночі+5+10 градусів, вдень до +14+19.

Середня добова температура повітря знизиться на 10-12 градусів. Похолодання буде супроводжуватися пориви північного вітру 15-20 м/с.

Прохолодна погода збережеться до 22 вересня. З 23 вересня очікується поступове підвищення температури.

Нагадаємо, що погода в Україні 15 вересня лишається теплою та сонячно. Температура повітря вдень коливатиметься від +22 до +28.