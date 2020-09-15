В Україні сьогодні спекотно та сонячно
Про це повідомляє УкрГідрометцентр, передає РБК - Україна.
Прогноз у всіх регіонах
В усіх областях сьогодні сонячно, без дощів. Температура повітря вдень у західних областях складе +24+28, а вночі +12+15. На півночі країни вдень +22+24, а вночі +12+14.
У східних областях температура повітря вдень складе +23+26, а вночі +12+15. У центрі країни вдень +24+27, а вночі +13+15. На півдні України температура повітря буде коливатись від +25 до +28.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні сонячно та тепло. Температура повітря вдень складе +25+27, а вночі +14+16.
Нагадаємо, що середня температура повітря літа 2020 року у Києві склала 21,7 градусів тепла, що на 3,0 градусів перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу зайняти другу позицію серед найспекотніших у Києві за історію спостережень з 1881 року.
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