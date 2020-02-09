Літо-2020 було одним з найспекотніших в історії Києва
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, передає РБК - Україна.
За даними кліматологів, найхолодніше було на початку календарного літа - 2 та 3 червня, коли температура під ранок опустилась до 5,5 градусів тепла, а найспекотнішим виявилось 20 серпня, коли температура після полудня піднялась до 34,1 градусів тепла.
"Днів зі спекою, яка перевищила 30 градусів тепла, було 25, причому майже порівну в кожний місяць. За літо встановлено 6 температурних рекордів", - йдеться в повідомленні.
Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми, воно ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.
Відзначимо, середньомісячна температура повітря серпня 2020 року у Києві склала 21,4 градусів тепла. Це на 2,8 градусів вище за кліматичну норму.
Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.
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