Літо-2020 було одним з найспекотніших в історії Києва

За літо в Києві оновлено шість температурних рекордів

Середня температура повітря літа 2020 року у Києві склала 21,7 градусів тепла, що на 3,0 градусів перевищило кліматичну норму. Це дало йому змогу зайняти другу позицію серед найспекотніших у Києві за історію спостережень з 1881 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія, передає РБК - Україна.

За даними кліматологів, найхолодніше було на початку календарного літа - 2 та 3 червня, коли температура під ранок опустилась до 5,5 градусів тепла, а найспекотнішим виявилось 20 серпня, коли температура після полудня піднялась до 34,1 градусів тепла.

"Днів зі спекою, яка перевищила 30 градусів тепла, було 25, причому майже порівну в кожний місяць. За літо встановлено 6 температурних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми, воно ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Відзначимо, середньомісячна температура повітря серпня 2020 року у Києві склала 21,4 градусів тепла. Це на 2,8 градусів вище за кліматичну норму.

Нагадаємо, що за останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.