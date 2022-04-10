НОВИНИУнаслідок збройної повномасштабної війни рф в Україні загинули 418 дітейПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні з початку війни розшукали 6289 дітей
Фото: doba.te.ua
В Україні з початку повномасштабної війни з росією вважаються знайденими 6289 дітей, депортованими - 7894 дитини.
Про це повідомляє прес-служба Офісу омбудсмана у Facebook.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 4 жовтня 2022 року: 239 – зниклі, 7894 – депортовані, 6289 – знайдені", - уточнюється у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що рф незаконно вивезла понад дві тисячі українських дітей.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2022 10:41 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- Куп'янський напрям. Росіяни контратакували, аби бути розбитими вщент - Том Купер
- Wisk Aero презентував аеротаксі
СТАТТІ