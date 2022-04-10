В Україні з початку війни розшукали 6289 дітей Ольга

Матарикіна

Унаслідок збройної повномасштабної війни рф в Україні загинули 418 дітей

Фото: doba.te.ua

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