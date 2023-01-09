В Україні з початку війни зросли масштаби торгівлі людьми – генсек ОБСЄ

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну різко зросла кількість випадків торгівлі людьми, у небезпеці зокрема вагітні та біженці. Пошуки в інтернеті сексуальних послуг і порнографічних зображень українських жінок та дітей від початку війни зросли на 600 відсотків.

Про це повідомила генеральна секретарка Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Шмід в інтерв'ю Die Welt.

За її словами, до торгівлі людьми зокрема часто причетна організована злочинність.

"Жертв сексуальних злочинів заманюють в інтернеті брехливими обіцянками, знущаються в приватних помешканнях у приймаючих країнах або перехоплюють безпосередньо на кордоні торговці людьми під прикриттям", – заявила Шмід.

Генеральна секретарка організації зауважила, що ОБСЄ запустила кампанію "Будь у безпеці", в межах якої потенційних біженців попереджають про практику торговців людьми перед тим, як вони покинуть свою країну, а також пропонують звертатися на гарячу лінію.

Крім того, за словами Шмід, ОБСЄ намагаються переконати уряди та парламенти вживати більш рішучих заходів проти торгівлі людьми, зокрема збільшувати розміри штрафів та юридично зобов'язати онлайн-провайдерів видаляти вебсайти, які сприяють даним злочинам.

В Організації кажуть, що загалом кількість випадків торгівлі людьми різко зростає у всьому світі: на рік припадає від 25 до 27 мільйонів жертв, і лише близько 10 мільйонів справ потрапляють до правоохоронних органів, що свідчить про "значною мірою безкарність винних у торгівлі людьми".

Раніше повідомлялось, що війна в Україні вбила щонайменше 453 дітей.