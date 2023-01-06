Війна в Україні вбила щонайменше 453 дітей

Ювенальні прокурори задокументували загибель 453 дітей, смерть яких настала внаслідок збройної агресії рф в Україні.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу генпрокурора в Україні.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на 6 січня, 453 дитини загинули та понад 877 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що ці цифри не остаточні: триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, тому ці показники набагато вищі за офіційні на цей момент.

Нові дані про загиблих дітей: 5 січня у м. Берислав Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу та влучання снаряда у житловий будинок загинула сім’я разом із 12-річним сином.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 з них зруйновано повністю", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Раніше повідомлялось, що в Україні через війну постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури.