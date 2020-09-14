В Україні за тиждень кількість ПЛР-тестувань зросла майже на 7,5 тисячі

В Україні за тиждень кількість проведених тестувань методом ПЛР зросла майже на 7,5 тис.

Як повідомляє кореспондент "Укрінформу", про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу 14 вересня.

"З 7 по 13 вересня було зроблено 164 929 тестувань методом ПЛР. Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань. Якщо порівнювати з минулим тижнем, тобто з 31 серпня по 6 вересня, то на той час було проведено 157 561 тестування. Майже на 7 500 тестів методом ПЛР ми зробили більше", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за минулий тиждень виявлено 18 729 випадків захворювання на коронавірус.

Також за минулий тиждень госпіталізовано 2 920 людей з коронавірусом, що на 100 людей більше ніж за позаминулий тиждень.

Нагадаємо, що 14 вересня (станом на 9:00) в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали.