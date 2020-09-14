В Україні зафіксовано 2 462 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужало 650 пацієнтів

14 вересня (станом на 9:00) в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл - 4844 (+36) Волинська обл - 6353 (+64) Дніпропетровська обл - 3342 (+80) Донецька обл - 2101 (+6) Житомирська обл - 4390 (+98) Закарпатська обл - 8675 (+50) Запорізька обл - 2403 (+56) Івано-Франківська обл - 11357 (+142) Кіровоградська обл - 909 (+5) м. Київ - 17429 (+168) Київська обл - 6961 (+112) Львівська обл - 17057 (+143) Луганська обл - 600 (+14) Миколаївська обл - 2051 (+98) Одеська обл - 9687 (+205) Полтавська обл - 1223 (+28) Рівненська обл - 10555 (+86) Сумська обл - 2502 (+101) Тернопільська обл - 9234 (+352) Харківська обл - 12853 (+269) Херсонська обл - 644 (+16) Хмельницька обл - 4008 (+40) Чернівецька обл - 12252 (+135) Черкаська обл - 2579 (+84) Чернігівська обл - 2788 (+74) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 вересня 2020 року до Центру надійшло 2458 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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