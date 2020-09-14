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В Україні зафіксовано 2 462 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужало 650 пацієнтів
14 вересня (станом на 9:00) в Україні 156 797 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 211 летальних, 69 543 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 2 462 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл - 4844 (+36)

Волинська обл - 6353 (+64)

Дніпропетровська обл - 3342 (+80)

Донецька обл - 2101 (+6)

Житомирська обл - 4390 (+98)

Закарпатська обл - 8675 (+50)

Запорізька обл - 2403 (+56)

Івано-Франківська обл - 11357 (+142)

Кіровоградська обл - 909 (+5)

м. Київ - 17429 (+168)

Київська обл - 6961 (+112)

Львівська обл - 17057 (+143)

Луганська обл - 600 (+14)

Миколаївська обл - 2051 (+98)

Одеська обл - 9687 (+205)

Полтавська обл - 1223 (+28)

Рівненська обл - 10555 (+86)

Сумська обл - 2502 (+101)

Тернопільська обл - 9234 (+352)

Харківська обл - 12853 (+269)

Херсонська обл - 644 (+16)

Хмельницька обл - 4008 (+40)

Чернівецька обл - 12252 (+135)

Черкаська обл - 2579 (+84)

Чернігівська обл - 2788 (+74)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 вересня 2020 року до Центру надійшло 2458 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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14 09 2020 09:50
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