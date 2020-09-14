В Україні зафіксовано 2 462 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл - 4844 (+36)
Волинська обл - 6353 (+64)
Дніпропетровська обл - 3342 (+80)
Донецька обл - 2101 (+6)
Житомирська обл - 4390 (+98)
Закарпатська обл - 8675 (+50)
Запорізька обл - 2403 (+56)
Івано-Франківська обл - 11357 (+142)
Кіровоградська обл - 909 (+5)
м. Київ - 17429 (+168)
Київська обл - 6961 (+112)
Львівська обл - 17057 (+143)
Луганська обл - 600 (+14)
Миколаївська обл - 2051 (+98)
Одеська обл - 9687 (+205)
Полтавська обл - 1223 (+28)
Рівненська обл - 10555 (+86)
Сумська обл - 2502 (+101)
Тернопільська обл - 9234 (+352)
Харківська обл - 12853 (+269)
Херсонська обл - 644 (+16)
Хмельницька обл - 4008 (+40)
Чернівецька обл - 12252 (+135)
Черкаська обл - 2579 (+84)
Чернігівська обл - 2788 (+74)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 вересня 2020 року до Центру надійшло 2458 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 220 099 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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