В Україні заборонили ще 19 книг із Росії

У них присутні ознаки пропаганди держави-агресора

Товариствам "Дресс Шоу", "Ельга-Україна", "Перо" та "Форс Україна" відмовлено у дозволах на ввезення з Росії 19 книжок.

Відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва "Альпина Паблишер". Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом": вона побудована на прикладах роботи владних структур РФ.

Не надано дозвіл на ввезення книги Ігоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", у якій "як мантра повторюються слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".

Не дано дозвіл на ввезення книги журналістки московських глянцевих видань Ніно Біліходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ТОВ "Ексмо"): у ній використано коментарі відомих росіян, внесених Мінкультом України до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Також не розповсюджуватимуть в Україні книгу Наталії Малиновської "Записки практикующей ведьмы" (видавництво "АСТ"), передмова до якої рекламує російські телеканали, задіяні в гібридній війні проти України.

Не ввезуть в Україну й низку дитячих книжок та книги авторів радянської доби, в оформленні яких використано комуністичну символіку й символіку держави-агресора.

Також у книгарнях не з’явиться книга Мартіна Догерті "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (видавництво "Эксмо"): на думку експертів, у ній фальсифікують історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називають російськими.

Держкометелерадіо зазначає, що цей автор укладав книги про зброю російського "спецназу".

Із 20 травня 2017 року Держкомтелерадіо видав уже 2 382 відмови у видачі дозволів.

Зокрема, 150 відмов стосувалося 650 500 примірників видань антиукраїнського змісту, 1 дозвіл анульовано.

Ще 2 232 відмови надано через не повний пакет документів, необхідних для одержання дозволу, або недостовірні відомості в документах.

Нагадаємо, в Україну не дозволили ввезти Довлатова через передмову. Книга містить передмову, у якій пропагується відомий українофоб Сергій Безруков.