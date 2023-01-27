В Україні заборонили виїзд чиновників за кордон під час війни

У п'ятницю, 27 січня, Кабінет міністрів заборонив виїзд чиновників за кордон під час війни. Зокрема, без поважних причин.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля у Telegram .

"Для виконання рішення РНБО Уряд прийняв ухвалу, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин", - написав він.

Зазначається, що народні депутати, чиновники, представники місцевої влади, прокурори, судді та інші посадові особи можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми – можна. Кататися на відпочинок – ні. На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента Україна і тепер має відповідну постанову Кабінету міністрів", - підкреслив прем'єр.

Раніше повідомлялось, що 26 січня Україна провела перший "фінансовий Рамштайн".