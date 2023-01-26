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ПОЛІТИКА

Україна провела перший "фінансовий Рамштайн"

26 січня 2023, 16:58
Україна провела перший
Шмигаль фінансовий рамштайн
Зокрема, заплановано забезпечити початок відновлення.

26 січня відбулося перше засідання фінансової координаційної платформи донорів за участі міністрів країн-партнерів, так званий "фінансовий Рамштайн". Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі.

Прем'єр розповів про основні завдання. 

"1. Забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році. Маємо 18 млрд євро від ЄС та майже 10 млрд доларів від США. Розраховуємо профінансувати різницю дефіциту з допомогою МВФ. 

2. Спланувати й забезпечити початок відновлення України. Для цього уряд визначив 4 пріоритети: відновлення енергетики, гуманітарне розмінування, відбудова житла, критичної і соціальної інфраструктури.

3. Координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків, державно-приватне партнерство, допомога у фінансуванні проєктів підтримки малого бізнесу)", написав Шмигаль.

Він висловив подяку союзникам за підтримку України.

Нагадаємо, загальна допомога Європейського Союзу та країн-членів Україні з початку повномасштабної війни близька до 50 мільярдів євро, що робить Європу найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки Києва

 
допомогаШмигальРамштайн

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