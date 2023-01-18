Матеріали:
Теми:

ЄС став найбільшим донором допомоги Україні з початку війни – Боррель

18 січня 2023, 09:58
ЄС став найбільшим донором допомоги Україні з початку війни – Боррель
Фото: Українська правда
Загальна допомога Європейського Союзу та країн-членів Україні з початку повномасштабної війни близька до 50 мільярдів євро, що робить Європу найбільшим джерелом фінансової та військової підтримки Києва.

Про це під час дебатів на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі заявив верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє Europa Press.

"Європа повинна допомогти Україні захистити себе від агресії, від якої вона страждає. Я доклав багато зусиль, щоб це стало можливим, щоб побудувати єдність навколо рішень, які дозволили Україні вистояти", – цитує слова очільника дипломатії ЄС агенція.

За словами Борреля, загальна сума військової, фінансової та гуманітарної допомоги наближається до 50 мільярдів євро. "Це ставить нас на перше місце серед країн за обсягом допомоги, яка надається Україні, випереджаючи США", – сказав він євродепутатам.

Водночас, як наполягав Боррель, цієї допомоги "недостатньо", доки Україна продовжує страждати від систематичних нападів російської армії, яку він звинуватив у спробах знищити сусідню країну.

"Ми повинні будемо підтримувати Україну, і не тільки у військовому плані. Двері для переговорів повинні бути відчинені, але для миру потрібні двоє, а для війни – один", – зазначив керівник дипломатії Євросоюзу.

Також він наголосив, що ЄС, окрім того, що є комерційною потугою та оплотом прав людини, має бути здатним застосовувати "жорстку силу", коли це необхідно, та мати можливість впливати на міжнародну арену.

Нагадаємо, 17 січня Україна отримала перший транш із пакета допомоги на 18 млрд євро.

ЄСвійнапідтримкаБоррель

Останні матеріали

Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Політика
Прогноз війни у 2023 році. Рік наступів, просувань, відступів і запеклих боїв – Мік Раян
Переклад iPress – 18 січня 2023, 11:36
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Макіївка та Бахмут: вплив російських втрат. Але відповіді на питання, що змусить росію припинити війну, немає – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 18 січня 2023, 09:38
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
Політика
росіяни наступають у такій кількості і так часто, що підрозділи ЗСУ закінчили день з критичною нестачею боєприпасів – Том Купер
17 січня 2023, 15:40
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Технології
росія не зможе розвинути просування після Соледара. Розрив в техніці скорочується на користь України – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 січня 2023, 14:59
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Політика
Пентагон зволікає з передачею високоточних снарядів в Україну. Але не тому, що боїться росії – Foreign Policy
Переклад iPress – 17 січня 2023, 11:01
Технології
"Про ці уроки можна написати цілу книгу". Як Україна стала випробувальним полігоном для західної зброї та лабораторією технічних інновацій – CNN
Переклад iPress – 17 січня 2023, 09:13
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Політика
Союзники надто обережні щодо постачання Україні зброї. Захід повинен дати Україні танки та далекобійні ракети без зволікань – The Economist
Переклад iPress – 16 січня 2023, 16:26
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Захід має готуватися до розпаду росії. Війна в Україні створює для цього потенціал – Financial Times
Переклад iPress – 16 січня 2023, 13:39
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється