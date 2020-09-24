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В Україні зафіксовано 3 372 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужали 1 788 пацієнтів
24 вересня (станом на 9:00) в Україні 188 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 757 летальних, 83 458 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 372 нові випадки. Загалом проведено 2 129 156 тестувань методом ПЛР.
В Україні зафіксовано 3 372 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл — 5556 (+101)

Волинська обл — 7235 (+103)

Дніпропетровська обл — 4692 (+298)

Донецька обл — 2767 (+133)

Житомирська обл — 5262 (+71)

Закарпатська обл — 9416 (+73)

Запорізька обл — 3288 (+139)

Івано-Франківська обл — 12952 (+141)

Кіровоградська обл — 1039 (+15)

м. Київ — 20665 (+330)

Київська обл — 8286 (+138)

Львівська обл — 19250 (+205)

Луганська обл — 841 (+27)

Миколаївська обл — 2717 (+74)

Одеська обл — 12309 (+179)

Полтавська обл — 1677 (+47)

Рівненська обл — 11621 (+162)

Сумська обл — 3352 (+72)

Тернопільська обл — 12334 (+265)

Харківська обл — 16193 (+285)

Херсонська обл — 905 (+37)

Хмельницька обл — 5185 (+136)

Чернівецька обл — 13562 (+114)

Черкаська обл — 3355 (+117)

Чернігівська обл — 3647 (+110)

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253 177 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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24 09 2020 09:54
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