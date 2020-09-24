В Україні зафіксовано 3 372 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька обл — 5556 (+101)
Волинська обл — 7235 (+103)
Дніпропетровська обл — 4692 (+298)
Донецька обл — 2767 (+133)
Житомирська обл — 5262 (+71)
Закарпатська обл — 9416 (+73)
Запорізька обл — 3288 (+139)
Івано-Франківська обл — 12952 (+141)
Кіровоградська обл — 1039 (+15)
м. Київ — 20665 (+330)
Київська обл — 8286 (+138)
Львівська обл — 19250 (+205)
Луганська обл — 841 (+27)
Миколаївська обл — 2717 (+74)
Одеська обл — 12309 (+179)
Полтавська обл — 1677 (+47)
Рівненська обл — 11621 (+162)
Сумська обл — 3352 (+72)
Тернопільська обл — 12334 (+265)
Харківська обл — 16193 (+285)
Херсонська обл — 905 (+37)
Хмельницька обл — 5185 (+136)
Чернівецька обл — 13562 (+114)
Черкаська обл — 3355 (+117)
Чернігівська обл — 3647 (+110)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253 177 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?