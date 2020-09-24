В Україні зафіксовано 3 372 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужали 1 788 пацієнтів

24 вересня (станом на 9:00) в Україні 188 106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 3 757 летальних, 83 458 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 372 нові випадки. Загалом проведено 2 129 156 тестувань методом ПЛР.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька обл — 5556 (+101) Волинська обл — 7235 (+103) Дніпропетровська обл — 4692 (+298) Донецька обл — 2767 (+133) Житомирська обл — 5262 (+71) Закарпатська обл — 9416 (+73) Запорізька обл — 3288 (+139) Івано-Франківська обл — 12952 (+141) Кіровоградська обл — 1039 (+15) м. Київ — 20665 (+330) Київська обл — 8286 (+138) Львівська обл — 19250 (+205) Луганська обл — 841 (+27) Миколаївська обл — 2717 (+74) Одеська обл — 12309 (+179) Полтавська обл — 1677 (+47) Рівненська обл — 11621 (+162) Сумська обл — 3352 (+72) Тернопільська обл — 12334 (+265) Харківська обл — 16193 (+285) Херсонська обл — 905 (+37) Хмельницька обл — 5185 (+136) Чернівецька обл — 13562 (+114) Черкаська обл — 3355 (+117) Чернігівська обл — 3647 (+110) Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 648 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом з початку 2020 року надійшло 253 177 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: офіційний телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

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