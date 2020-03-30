В Україні зафіксували 480 випадків коронавірусу, 11 - летальних

Вчора зафіксували 2 летальні випадки у Київській області. Загалом за добу зафіксували 62 нових випадки інфікування. Крім того, за весь час одужали 6 пацієнтів

Станом на ранок 30 березня, в Україні зафіксували 480 випадків інфікування коронавірусом, із них 11 людей померли.

Про це повідомили в МОЗ України, зазначає "Громадське".

Вчора зафіксували 2 летальні випадки у Київській області. Загалом за добу зафіксували 62 нових випадки інфікування. Крім того, за весь час одужали 6 пацієнтів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що найбільше на COVID-19 в Україні хворіють жінки (52%). Також найчастіше інфекцію в Україні виявили у людей від 50 до 60 років (23%), від 30 до 40 років (21%) та від 40 до 50 років (20%).

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше МОЗ оприлюднило перелік з 240 лікарень в Україні, які прийматимуть пацієнтів з коронавірусом.

Також у відомстві заявили, що пацієнтів з легкою формою коронавірусної хвороби госпіталізувати не будуть.

Нагадаємо, що МОЗ оновило алгоритми надання медичної допомоги інфікованим коронавірусом