МОЗ оновило алгоритми надання медичної допомоги інфікованим коронавірусом

Лабораторні тестування проводитимуть лише при наявності симптомів коронавірусу в пацієнта або для пацієнтів з підозрою на пневмонію

Відсьогодні, 29 березня, Україна працюватиме за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги у випадку коронавірусної інфекції.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає пресслужба відомства.

Він уточнив, що оновлені стандарти зараз узгоджують з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Наразі медпрацівник, який виявив пацієнта з симптомами коронавірусу, має діяти за таким алгоритмом:

зареєструвати випадок та проінформувати медзаклад для подальшого клінічного дослідження пацієнта;

у двогодинний строк проінформувати про підозру на захворювання лабораторний центр МОЗ України;

якщо пацієнт потрапляє у цілодобовий стаціонар, там проводиться забір необхідних матеріалів для аналізів, які мають відправити в лабораторію.

Пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів, рекомендують лікувати амбулаторно, тобто у домашніх умовах.

Лабораторні тестування проводитимуть лише при наявності симптомів коронавірусу в пацієнта або для пацієнтів з підозрою на пневмонію. Первинний тест на коронавірус має бути підтверджений другим тестом.

Медичні працівники первинної ланки допомоги також мають вести моніторинг контактних осіб інфікованих. Крім цього, посилюють моніторинг самих медпрацівників, які контактували з інфікованими.

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