МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину
Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я про коронавірус, передає РБК - Україна.
Повідомляється, що Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медиків, задіяних в запобіганні коронавірусної інфекції. Домовленість включає 10000 поїздок.
"Ця опція буде доступна в містах, де працює сервіс Uber - Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця", - йдеться в повідомленні.
Міністерство охорони здоров'я закликає інші транспортні сервіси приєднатися до ініціативи і допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя.
Нагадаємо, що з вечора 17 березня у Києві, Харкові та Дніпрі тимчасово не працює метро. Хоча місцева влада обіцяла організувати роботу наземного транспорту, відсутність можливості використовувати підземку може викликати великий попит на послуги таксі.
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