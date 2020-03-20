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МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину

Uber буде безкоштовно возити медиків у семи містах України
На час карантину в Україні медики зможуть безкоштовно добиратися на роботу на таксі в тих містах, де працює сервіс Uber.
МОЗ домовився про безкоштовне таксі для медиків на час карантину

Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я про коронавірус, передає РБК - Україна.

Повідомляється, що Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медиків, задіяних в запобіганні коронавірусної інфекції. Домовленість включає 10000 поїздок.

"Ця опція буде доступна в містах, де працює сервіс Uber - Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця", - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я закликає інші транспортні сервіси приєднатися до ініціативи і допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя.

Нагадаємо, що з вечора 17 березня у Києві, Харкові та Дніпрі тимчасово не працює метро. Хоча місцева влада обіцяла організувати роботу наземного транспорту, відсутність можливості використовувати підземку може викликати великий попит на послуги таксі.

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20 03 2020 16:40
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