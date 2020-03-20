Україна на карантині: чи зростуть тарифи на таксі

"Наприклад, якщо з певної локації водночас хоче поїхати 100 людей, а поблизу є лише декілька автомобілів, то ціна почне динамічно зростати, стимулюючи більше водіїв вирушати в зону підвищеного попиту. Тому ми прийняли рішення протягом всього карантину контролювати підвищення ціни для того, щоб вартість наших послуг, як і раніше, була комфортною для користувачів"

З вечора 17 березня у Києві, Харкові та Дніпрі тимчасово не працює метро. Хоча місцева влада обіцяла організувати роботу наземного транспорту, відсутність можливості використовувати підземку може викликати великий попит на послуги таксі. Чи зростуть у зв’язку з цим тарифи та як уже виходять із ситуації мешканці мегаполісів – у матеріалі сайту 24 каналу.

Таксі: чи зростуть тарифи?

Оскільки служби таксі вартість поїздок часто збільшують навіть за негоди чи у години-пік, режим карантину може загострити проблему. Голова профспілки таксистів України Василь Попик у коментарі сайту 24 каналу зазначив, що на сьогодні немає економічних чинників для підняття тарифів. Тому, за його словами, вартість поїздок можуть завищувати тільки недобросовісні таксисти.

Як пояснив регіональний менеджер Bolt в Україні Тарас Потічний, у служби таксі – динамічне ціноутворення, і вартість послуг залежить від багатьох чинників. Особливо – від балансу попиту та пропозиції. Тому зростання ціни відбувається автоматично. Однак, на період карантину, у компанії обіцяють це контролювати.

"Наприклад, якщо з певної локації водночас хоче поїхати 100 людей, а поблизу є лише декілька автомобілів, то ціна почне динамічно зростати, стимулюючи більше водіїв вирушати в зону підвищеного попиту. Тому ми прийняли рішення протягом всього карантину контролювати підвищення ціни для того, щоб вартість наших послуг, як і раніше, була комфортною для користувачів,"– розповів він.

Також змінювати вартість поїздок не має наміру й Uber, зазначили 24 каналу у пресслужбі компанії.

Василь Попик зазначає – останніми днями кількість замовлень, принаймні у столиці, зросла на близько 50%. При цьому вартість поїздок, станом на 17 березня, залишається в межах норми.

Крім того, як розповіли у Bolt, зросла кількість замовлень кур’єрської доставки – наразі до компанії звертаються магазини та онлайн-аптеки, які не встигають самотужки доставити всі замовлення.

Сайт 24 каналу надіслав запити на коментарі низці найбільш популярних служб таксі, нині очікуємо на відповіді. І, звісно, стежимо, чи втримаються водії від спокуси заробити на карантині.

Які заходи обережності застосовують компанії?

Вплив спалаху коронавірусу простежується і в діяльності компаній: принаймні ті, які користуються популярністю, стежать, щоб водії щоранку дезінфікували машини та дотримувалися заходів обережності. На питання, хто контролює виконання вимог кожним водієм, голова профспілки таксистів Василь Попик відповідає з ноткою філософії:

"Кожен водій – сам собі господар. І сам творець своєї долі. Я не думаю, що людина, знаючи, що у нас карантин, не буде себе якимось чином готувати до цього. І свій автомобіль також. Тому я думаю, що все буде добре".

В Uber своєю чергою намагаються забезпечити водіїв засобами дезінфекції, які допоможуть їм підтримувати автомобілі в чистоті. Кількість засобів наразі обмежена, проте компанія залучає виробників і дистриб'юторів для її збільшення. Також, як зазначив глава з розвитку компанії в Центральній і Східній Європі Георгій Соколянський, "Uber перебуває в тісному контакті з місцевими органами охорони здоров'я і надалі буде дотримуватися їхніх порад, щоб запобігти поширенню коронавірусу".

Про дотримання рекомендацій ВООЗ розповіли і в службі таксі Bolt.

Наземний транспорт замість метро: які обмеження тут?

У столиці з 18 березня не працюватиме і міська електричка. На період карантину метрополітен повинні замінити автобуси, маршрутки, трамваї та тролейбуси. При цьому у транспорті має бути до 20 осіб. Такий варіант карантину 16 березня озвучив президент України Володимир Зеленський.

"Я хотів би, щоб всі українці були вдома, це – найкращий варіант боротьби з коронавірусом. Якщо все ж треба кудись їхати, то ми запропонували такий варіант: у маршрутці можна їхати максимум 10 людям, у тролейбусах – по 20 людей, у вагоні трамваю – теж. Більше варіантів, як добиратися до роботи – нема. Хіба пішки,"– сказав Володимир Зеленський.

Контролювати кількість пасажирів у транспорті, як зазначили у МОЗ, повинні водії. За необхідності, буде втручатися поліція. Однак, як показав перший день "заборони", вона абсолютно не діє.

У КМДА заявили також, що до громадського транспорту у столиці не впускатимуть пасажирів без масок. Та продемонстрували, як дезінфікують автобуси й зупинки.

Тимчасова альтернатива

Наразі для мешканців великих міст, які, попри карантин, повинні їздити на роботу, існує кілька варіантів заміни громадському транспорту.

Розвезення з місця роботи. У Києві для довезення працівників на життєво важливі для діяльності держави підприємства обіцяють організувати спеціальний транспорт. Однак, як зазначили у КМДА, проблему добирання працівників на роботу повинні вирішувати передусім керівники. Сьогодні низка роботодавців уже запроваджують таку практику для працівників, які не мають змоги працювати дистанційно.

Особистий транспорт. Тут жодних обмежень немає. Варто зазначити, що йдеться не лише про автомобілі, а й, наприклад, велосипеди чи легкий електротранспорт.

Велопрокат. Наприклад, у Києві популярна мережа прокату велосипедів уже заявила про можливий передчасний старт сезону.

Попутники. У деяких компаніях закликають працівників, які їздять на роботу власним транспортом, за можливості скооперуватися з колегами, що живуть неподалік, і на час карантину підвозити й їх. Також у мережі наразі можна зустріти оголошення з пропозиціями підвезти на роботу тих, кому по дорозі. Проте тут не варто забувати про дезінфекцію та дотримання заходів обережності.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.