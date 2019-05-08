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В Україні залишилися без світла більше 80 населених пунктів
Станом на ранок понеділка в Україні через негоду залишаються без електропостачання 83 населені пункти у чотирьох областях
Фото: ua.korrespondent.net
"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 83 населених пункти у 4 областях, а саме: Донецька – 37, Запорізька – 21, Луганська – 21 та Дніпропетровська – 4", - йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС, інформують в "Укрінформ".
Нагадаємо, 13-14 лютого через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП відключено електрику в 84 населених пунктах України.
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