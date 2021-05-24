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В Україні запрацює система "Є-ліквідність" - Мінфін

Запуск електронної системи управління ліквідністю створить можливості для держави надалі максимально точно здійснювати прогнозування залишків коштів на єдиному казначейському рахунку
У рамках проєктів з цифрового розвитку в Україні запрацює система управління ліквідністю - "Є-ліквідність".
В Україні запрацює система "Є-ліквідність" - Мінфін Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це йшлося під час обговорення проєкту Порядку обміну інформацією між Мінфіном та суб’єктами, відповідальними за рух коштів через єдиний казначейський рахунок (ЄКР) для цілей управління ліквідністю, повідомляє пресслужба міністерства.

"Запуск електронної системи управління ліквідністю створить можливості для держави надалі максимально точно здійснювати прогнозування залишків коштів на єдиному казначейському рахунку", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, учасники заходу обговорили можливості напрацювання спільного проєкту нормативно правового забезпечення, яке буде регулювати питання постачання інформації від розпорядників коштів (адміністраторів податків і зборів) до електронної системи. Крім того, вони розглянули сильні та слабкі сторони різних підходів до системи збору інформації, необхідної для прогнозування руху коштів через ЄКР, та рівня її деталізації. У результаті розгляду питань було визначено оптимальну модель побудови системи збору інформації, яку буде взято за основу при доопрацюванні вказаного вище порядку.

Також було досягнуто домовленостей щодо подальшого залучення усіх відповідальних виконавців бюджетних програм державного бюджету, які зможуть покращити якість прогнозування стану ліквідності у сфері державних фінансів.

Учасники зустрічі відзначили, що запуск електронної системи управління ліквідністю створить можливості для держави надалі максимально точно здійснювати прогнозування залишків коштів на єдиному казначейському рахунку.

За результатами зустрічі було досягнуто домовленостей щодо подальших спільних заходів із запровадження даної електронної системи.

Захід відбувся під головуванням заступника міністра фінансів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександра Грубіяна, участь у ньому взяли спеціалісти відділу управління ліквідністю та ІТ фахівці Міністерства фінансів, представники Управління фінансових ресурсів Держказначейства та ДУ "Відкриті публічні фінанси".

Нагадаємо, що в Міністерстві фінансів хочуть запустити електронну системи управління ліквідністю, щоб в подальшому здійснювати прогнозування залишків коштів на єдиному казначейському рахунку.

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24 05 2021 10:30
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