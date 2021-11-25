Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні запрацювало Бюро економічної безпеки

Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави
Кабінет міністрів дав старт роботі Бюро економічної безпеки, але досі не виділив йому будівлю.
В Україні запрацювало Бюро економічної безпеки Фото: з вільних джерел
Про це відомо з розпорядження уряду №1493-р від 24 листопада, повідомляє "Економічна правда".
 
"Погодитися з пропозицією Бюро економічної безпеки про початок його діяльності та можливість виконання зазначеним Бюро функцій та завдань щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави", – йдеться у розпорядженні.
 
Таким чином БЕБ розпочинає роботу зі штатом у 214 осіб. Державна фіскальна служба також повинна бути ліквідована з дня ухвалення урядом рішення про створення Бюро, тобто з 24 листопада.
 
Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Відсьогодні БЕБ отримує відповідні повноваження від Служби безпеки та Податкової міліції.
 
Бюро створювалося передусім як аналітичний орган. До його повноважень входять виявлення зон ризиків в економіці, надання пропозицій щодо законодавчих змін для усунення схем економічних злочинів, розслідування таких злочинів та розробка аналітичних висновків.
 
Водночас у БЕБ заявляють, що досі не отримали спеціально обладнані приміщення та будівлі. Це може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2021 15:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

"Зелені" вже не ті: чому виробників чистої електроенергії уже не так цікавить її продаж

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.