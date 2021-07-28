В Україні запровадили збір біометричних даних іноземців для оформлення віз

Документ також доповнює перелік підстав для відмови в оформленні чи скасуванні візи через відмову подавати біометричні дані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародними договорами, та усуває колізійні положення

Кабінет Міністрів запровадив збір біометричних даних іноземців та осіб без громадянства при оформленні віз для в’їзду в Україну. Зміни застосовуються з 1 січня 2022 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у середу, 28 липня.

Акт передбачає внесення змін щодо врегулювання комплексу питань для запровадження збору біометричної інформації заявників у рамках процедури оформлення віз.

Постанова визначає терміни, пов’язані із запровадженням подання візовими заявниками свої біометричних даних, встановлення біометричних параметрів іноземців, що підлягають фіксації під час подання документів для оформлення візи, а також закріплює біометричну інформацію візових аплікантів як невід’ємну складову візового клопотання.

Крім того, встановлюється порядок подання заявниками біометричних даних та їх фіксація, закріплюється категорія візових аплікантів, подання біометричних даних, якими не здійснюється або здійснюється в обмеженому обсязі, врегульовуються правові засади функціювання візової інформаціїно-телекомунікаційної системи, встановлюється 5-річний строк зберігання зазначених даних, що подаються для оформлення віз.

Документ також доповнює перелік підстав для відмови в оформленні чи скасуванні візи через відмову подавати біометричні дані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародними договорами, та усуває колізійні положення.

Покриття витрат на закупівлю обладнання для фіксації відбитків пальців буде здійснено за рахунок коштів, передбачених на відповідні бюджетні програми Міністерства закордонних справ.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

Як повідомлялося, 23 березня Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз".В Україні запровадили збір біометричних даних іноземців для оформлення віз