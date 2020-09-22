В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket

"До кінця року ми додамо ще кілька областей, міжнародні автоперевезення і авіаперевезення"

"Сьогодні ми запустили в промисловий варіант SmartTicket, коли кожен може придбати квиток на порталах e-transport.gov.ua і SmartTicket.gov.ua. Там ми поки що об'єднали єдиний електронний квиток КМДА та "Укрзалізниці," - сказав Власдислав Криклій під час брифінгу.

В Україні запущено в продаж єдиний електронний квиток SmartTicket для потягів далекого сполучення і міського транспорту в Києві, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Сьогодні ми запустили в промисловий варіант SmartTicket, коли кожен може придбати квиток на порталах e-transport.gov.ua і SmartTicket.gov.ua. Там ми поки що об'єднали єдиний електронний квиток КМДА та "Укрзалізниці". Це перший маленький етап. До кінця року ми додамо ще кілька областей, міжнародні автоперевезення і авіаперевезення", - сказав міністр на брифінгу під час Infrastructure Digital Day у вівторок.

За його словами, нині вже досягнуто домовленості про співпрацю з авіакомпанією SkyUp.

Говорячи про пільги для певних категорій громадян на SmartTicket, глава "Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки" Володимир Набоков повідомив, що наразі вони здійснюватимуться, як і раніше, хоча в цьому напрямі вже триває співпраця з Міністерством у справах ветеранів.

"У нас поки що немає єдиної бази пільговиків. Але ми працюємо над цим із заступником міністра у справах ветеранів", - сказав він.

За словами Набокова, вартість користування сервісом становитиме 6 коп.

Нагадаємо, що раніше перехід на е-квиток у громадському транспорті Києва відкладено на рік