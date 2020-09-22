В Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket
В Україні запущено в продаж єдиний електронний квиток SmartTicket для потягів далекого сполучення і міського транспорту в Києві, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Сьогодні ми запустили в промисловий варіант SmartTicket, коли кожен може придбати квиток на порталах e-transport.gov.ua і SmartTicket.gov.ua. Там ми поки що об'єднали єдиний електронний квиток КМДА та "Укрзалізниці". Це перший маленький етап. До кінця року ми додамо ще кілька областей, міжнародні автоперевезення і авіаперевезення", - сказав міністр на брифінгу під час Infrastructure Digital Day у вівторок.
За його словами, нині вже досягнуто домовленості про співпрацю з авіакомпанією SkyUp.
Говорячи про пільги для певних категорій громадян на SmartTicket, глава "Галузевого центру цифровізації та кібербезпеки" Володимир Набоков повідомив, що наразі вони здійснюватимуться, як і раніше, хоча в цьому напрямі вже триває співпраця з Міністерством у справах ветеранів.
"У нас поки що немає єдиної бази пільговиків. Але ми працюємо над цим із заступником міністра у справах ветеранів", - сказав він.
За словами Набокова, вартість користування сервісом становитиме 6 коп.
Нагадаємо, що раніше перехід на е-квиток у громадському транспорті Києва відкладено на рік
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