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В Україні запустили програму фінансової підтримки підприємців на Донбасі

Реалізовувати програму в Україні буде Німецько-український фонд, через який уряд планує видавати дешеві кредити для бізнесу з лютого 2020 року
Міністерство фінансів України спільно з Євросоюзом запускає програму фінансової підтримки підприємців на підконтрольній уряду частині Донбасу.
В Україні запустили програму фінансової підтримки підприємців на Донбасі Ілюстрація: polemika.com.ua

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, повідомляє "Громадське".

В межах проєкту FinancEast "Ощадбанк", "Укргазбанк" та "ОТП Лізинг" будуть надавати кредити малому та середньому бізнесу, частину яких будуть компенсувати коштом Євросоюзу. Загалом на програму виділити 9,5 мільйона євро.

"Сьогодні ми починаємо активну фазу реалізації програми підтримки FinancEast, яка відкриє підприємцям Донбасу доступ до різноманітних фінансових інструментів, в тому числі кредитування. Це, я переконаний, поліпшить фінансове здоров’я їхніх компаній, підвищить їхню спроможність далі зростати, розвиватися, радувати своїх клієнтів якісними продуктами та послугами", - повідомив заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

В межах програми підтримку, підприємці з Донбасу зможуть отримати до 50% компенсації вартості інвестиційних проєктів. Зокрема, компенсацію видаватимуть на кредит або лізинг сільськогосподарської техніки, обладнання, транспортних засобів, а також монтаж, будівництво та реконструкцію приміщень тощо.

Реалізовувати програму в Україні буде Німецько-український фонд, через який уряд планує видавати дешеві кредити для бізнесу з лютого 2020 року.

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19 12 2019 15:56
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