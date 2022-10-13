В Україні запустили цілодобову гарячу лінію для підтримки чоловіків

Чоловіки можуть анонімно отримати спихологічну допомогу

Чоловіки можуть звертатися на лінію з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

"Фахівці допоможуть стабілізувати емоційний стан і знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

Зателефонувати можна за номерами: 2345* (для абонентів Vodafone та Lifecell) або +38 (067) 752 23 45 (для абонентів "Київстар").

За результатами опитування UNFPA серед чоловіків, 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді.

"Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою", – каже програмна менеджерка UNFPA Олеся Компанієць.

Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не може адаптуватися до стресових ситуацій та їх наслідків.

Ініціативу реалізовано Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО "Інноваційні соціальні рішення".