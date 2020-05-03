В Україні зараз перевіряють на коронавірус 10 зразків — головний санлікар
Про це на брифінгу в Нових Санжарах сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Додатково у нас досліджується в лабораторії ще близько 10 зразків (людей - ред.), у яких по клінічних симптомах у нас може бути підозра на коронавірусну інфекцію. Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії”, - заявив Ляшко.
Він додав, що ця лабораторія сертифікована МОЗ, дослідження проводяться за допомогою сертифікованих тест-систем.
Ляшко також повідомив, що стан мешканця Чернівців, у якого лабораторно підтверджено Covid-19 та госпіталізовано, стабільний. Епідеміологи працюють з усіма контактними особами, які перебувають під медико-санітарним спостереженням.
Нагадаємо, що у світі зареєстровано 95,4 тисячі випадків захворювання Covid-19, в Україні станом на ранок 5 березня - 1 випадок.
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