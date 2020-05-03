В Україні нових випадків коронавірусу немає - МОЗ
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає УКРІНФОРМ.
"Станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, у той же час 53 278 (55,6%) осіб одужали, за межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 75 країнах світу, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений Міністерством охорони здоров'я випадок Covid-19", - йдеться у повідомленні.
На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 4250 випадків захворювання Covid-19 та 113 летальних випадків (Італія - 3089, Франція - 285, Іспанія - 200, Німеччина - 262, Великобританія - 89, Швейцарія - 57, Норвегія - 33, Швеція - 35, Австрія - 27, Греція - 9, Ізраїль - 15, Нідерланди - 28, Хорватія -9, Фінляндія - 7, Азербайджан - 3, Грузія-3, Данія- 10, Румунія-4, Росія - 3, Чехія - 5, Португалія - 5, Бельгія - 8, Ісландія - 26, Сан-Марино - 16, Угорщина - 2, Ірландія - 2, Білорусь-6, Естонія - 2, Монако, Польша, Північна Македонія, Вірменія, Литва, Латвія, Андорра, Люксембург, Україна - по одному випадку).
У МОЗ нагадали, що в Україні є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.
По всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.
Нагадаємо, що усі 189 країн-членів МВФ повинні виступити "об'єднаним фронтом" для розв'язання глобальних проблем, пов'язаних із поширенням коронавірусу, а також економічними наслідками Covid-19.
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