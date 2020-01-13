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В Україні збережеться аномальне січневе тепло

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.
У вівторок і середу в Україні збережеться суха погода, вночі та вранці синоптики подекуди прогнозують туман.
В Україні збережеться аномальне січневе тепло Фото: з відкритих джерел

"14-15 січня, збережеться суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, 15 січня в західних областях до 9° тепла",передає "Українська правда".

Суха погода збережеться в Києві й 14-15 січня, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Нагадаємо, що у ніч з 8 на 9 січня, комунальна корпорація "Київавтодор" задіяла 100 одиниць снігоприбиральної техніки.

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13 01 2020 11:00
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