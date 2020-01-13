CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок і середу в Україні збережеться суха погода, вночі та вранці синоптики подекуди прогнозують туман.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні збережеться аномальне січневе тепло
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.
Фото: з відкритих джерел
"14-15 січня, збережеться суха погода, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, 15 січня в західних областях до 9° тепла",передає "Українська правда".
Суха погода збережеться в Києві й 14-15 січня, вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.
Нагадаємо, що у ніч з 8 на 9 січня, комунальна корпорація "Київавтодор" задіяла 100 одиниць снігоприбиральної техніки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 01 2020 11:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків