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В Україні зібрали майже 50 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії вже зібрали 49,4 млн тонн зернових та зернобобових культур на площі 11,2 млн га при врожайності 44,1 ц/га.
В Україні зібрали майже 50 мільйонів тонн зерна Фото: bloomberg.com
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства. 
 
Зазначається, що станом на 7 жовтня лідерами з намолоту зерна є Одещина, яка намолотила майже 4,4 млн тонн, Харківщина – 4,1 млн тонн, Дніпропетровщина – 4 млн тонн, а за урожайністю - Хмельниччина із показником 59,5 ц/га.
 
Крім того, завершено збирання ріпаку на площі 1 млн га при врожайності 28,6 ц/га, намолочено понад 2,9 млн тонн насіння. Найвища врожайність насіння ріпаку у Тернопільській (37,2 ц/га) та Хмельницькій (35 ц/га) областях.
 
Також сільгосптоваровиробники всіх областей розпочали збирання кукурудзи (по Україні 14%). Найбільше площ обмолотили аграрії Миколаївщини – 78% до прогнозу, а найвища урожайність кукурудзи у Чернігівській області – 102,9 ц/га.
 
Водночас триває збирання гречки (по Україні 78%), якої загалом намолочено 86,4 тис. тонн при урожайності 13,2 ц/га. У 10 областях збирання цієї культури вже завершили.
 
Також у регіонах збирають урожай проса (по Україні зібрано 88%). Наразі цієї культури намолочено 160 тис. тонн при врожайності 23,2 ц/га, а в 11 областях збирання проса вже закінчили.
 
Як повідомлялося, цього року в Україні зібрано 60% продовольчої пшениці, або 19,8 млн тонн, і 40% фуражу, або 13,2 млн тонн. За словами міністра агрополітики Романа Лещенка, за кордон планується відправити 9,6 млн тонн фуражного зерна, а загальний обсяг експорту зерна може сягнути 24,4 млн тонн зерна. У фінансовому еквіваленті це принесе країні 6 млрд дол. виручки.
 
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08 10 2021 17:23
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