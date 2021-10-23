В Україні зібрали рекордний врожай гречки

Тих, хто спекулює на темі продовольчої безпеки та залякує українців, закликаю дивитися на конкретні цифри: зерном та гречкою українці забезпечені сповна

Сільгоспвиробники вже намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи при загальному прогнозі в 100 тисяч тонн і це при тому, що це показник на рівні 94%, оскільки збирання завершили лише 15 областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Цей рік багатий на рекорди зі збирання агрокультур. Маємо найбільший врожай гречки за останні декілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перетнувши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи. Це показник на рівні 94%, оскільки збирання завершили лише 15 областей. Тож наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн. Найвища урожайність зафіксована наразі по Вінницькій області – 15,9 ц/га", – розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Він зауважив, що завдяки програмі державної підтримки виробництва гречки аграрії отримують до 5 тис. грн субсидії на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувалася гречка. Зазначена програма ініційована Мінагрополітики в цьому році та вже показує дієві та ефективні результати імпортозаміщення.

Міністр також нагадав, що в 2021 році на підтримку виробників гречки було виділено 50 млн грн. Мінагрополітики планує й надалі підтримувати вітчизняних аграріїв та продовжити вказану програму й у наступному році.

"Тих, хто спекулює на темі продовольчої безпеки та залякує українців, закликаю дивитися на конкретні цифри: зерном та гречкою українці забезпечені сповна", – резюмував Лещенко.

Як повідомлялося, у серпні Кабмін ухвалив постанову "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь". Вона передбачає надання субсидій на безповоротній основі у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощувалися гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур) у розмірі до 5 тис. грн на один гектар, але не більше ніж на 300 га оброблюваних угідь одним отримувачем.

Читайте також: Україна вже експортувала майже 17 мільйонів тонн зерна