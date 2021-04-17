CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні зросли штрафи за порушення пожежної безпеки, а також за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зросли штрафи за хибний виклик рятувальників, поліції і швидкої
Фото: з вільних джерел
Він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення, повідомляє "РБК-Україна".
Розміри штрафів
Завідомо неправдивий виклик аварійно-рятувального формування, поліції, екстреної медичної допомоги загрожує штрафом від 50 до 200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів (850-3400 грн). Раніше ж діяв штраф від 51 до 119 грн.
Крім того, невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб у сфері техногенної та пожежної безпеки, або створення перешкод для їх діяльності планують карати штрафом для посадових осіб та ФОП від 100 до 200 НМДГ. Це 1700-3400 грн.
Те саме діяння, вчинене повторно протягом року, загрожує штрафом посадовим особам та ФОП у розмірі від 200 до 300 таких мінімумів. Це 3400-5100 грн.
Зараз штраф для громадян складає від 8,5 до 119 грн, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.
Цей закон Рада схвалила в другому читанні в ході позачергового засідання 30 березня.
Як зазначалося раніше, в кінці січня парламент схвалив цей закон за основу. Підкреслимо, в редакції першого читання штрафи були істотно вище.
Також парламент передбачив покарання за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки. За це будуть штрафувати.
Нагадаємо, що за тиждень локдауну в Києві майже тисячу людей оштрафували за неносіння масок.
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17 04 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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