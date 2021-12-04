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За тиждень локдауну в Києві майже тисячу людей оштрафували за неносіння масок

Поліцейські перевіряють наявність у пасажирів громадського транспорту спецперепусток, а також дотримання протиепідемічних обмежень
Поліція Києва за тиждень посиленого карантину в столиці оштрафувала 976 людей за неносіння масок у громадських місцях.
За тиждень локдауну в Києві майже тисячу людей оштрафували за неносіння масок Фото: з вільних джерел
З 5 квітня, коли у столиці посилили карантин, поліцейські перевіряють наявність у пасажирів громадського транспорту спецперепусток, а також дотримання протиепідемічних обмежень, повідомляє "Громадське".
 
Також за тиждень правоохоронці перевірили 3 565 об'єктів, унаслідок чого склали на юридичних осіб 160 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу про адмінправопорушення — порушення правил карантину, що передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Крім того, правоохоронці склали 976 постанов за ч. 2. ст. 44-3 Кодексу про адмінправопорушення — перебування у громадських місцях без масок. За це штрафують на 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.
Нагадаємо, що  11 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 853 249 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 410 860 осіб, летальних випадків - 37 014.
 
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12 04 2021 11:59
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