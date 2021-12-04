НОВИНИПоліція Києва за тиждень посиленого карантину в столиці оштрафувала 976 людей за неносіння масок у громадських місцях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За тиждень локдауну в Києві майже тисячу людей оштрафували за неносіння масок
Поліцейські перевіряють наявність у пасажирів громадського транспорту спецперепусток, а також дотримання протиепідемічних обмежень
Фото: з вільних джерел
З 5 квітня, коли у столиці посилили карантин, поліцейські перевіряють наявність у пасажирів громадського транспорту спецперепусток, а також дотримання протиепідемічних обмежень, повідомляє "Громадське".
Також за тиждень правоохоронці перевірили 3 565 об'єктів, унаслідок чого склали на юридичних осіб 160 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу про адмінправопорушення — порушення правил карантину, що передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, правоохоронці склали 976 постанов за ч. 2. ст. 44-3 Кодексу про адмінправопорушення — перебування у громадських місцях без масок. За це штрафують на 10-15 неоподаткованих мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.
Нагадаємо, що 11 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 853 249 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 410 860 осіб, летальних випадків - 37 014.
Нагадаємо, що 11 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 853 249 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 410 860 осіб, летальних випадків - 37 014.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2021 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?
No articles