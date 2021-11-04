В Україні зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 697 випадків;
Вінницька область - 143 випадки;
Волинська область - 292 випадки;
Дніпропетровська область - 1 333 випадки;
Донецька область - 839 випадків;
Житомирська область - 434 випадки;
Закарпатська - 138 випадків;
Запорізька область - 279 випадків;
Івано-Франківська область - 110 випадків;
Київська область - 659 випадків;
Кіровоградська область - 207 випадків;
Луганська область - 72 випадки;
Львівська область - 720 випадків;
Миколаївська область - 416 випадків;
Одеська область - 623 випадки;
Полтавська область - 297 випадків;
Рівненська область - 277 випадків;
Сумська область - 638 випадків;
Тернопільська область - 410 випадків;
Харківська область - 1 374 випадки;
Херсонська область - 312 випадків;
Хмельницька область - 811 випадків;
Черкаська область - 349 випадків;
Чернівецька область - 193 випадки;
Чернігівська область - 489 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
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