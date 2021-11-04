В Україні зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За останню добу одужало - 5 034 особи, летальних випадків - 235

11 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 853 249 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 410 860 осіб, летальних випадків - 37 014.

Фото: Прямий

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 697 випадків; Вінницька область - 143 випадки; Волинська область - 292 випадки; Дніпропетровська область - 1 333 випадки; Донецька область - 839 випадків; Житомирська область - 434 випадки; Закарпатська - 138 випадків; Запорізька область - 279 випадків; Івано-Франківська область - 110 випадків; Київська область - 659 випадків; Кіровоградська область - 207 випадків; Луганська область - 72 випадки; Львівська область - 720 випадків; Миколаївська область - 416 випадків; Одеська область - 623 випадки; Полтавська область - 297 випадків; Рівненська область - 277 випадків; Сумська область - 638 випадків; Тернопільська область - 410 випадків; Харківська область - 1 374 випадки; Херсонська область - 312 випадків; Хмельницька область - 811 випадків; Черкаська область - 349 випадків; Чернівецька область - 193 випадки; Чернігівська область - 489 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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