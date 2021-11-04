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В Україні зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За останню добу одужало - 5 034 особи, летальних випадків - 235
11 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 853 249 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 410 860 осіб, летальних випадків - 37 014.
В Україні зафіксовано 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Прямий

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 697 випадків;

Вінницька область - 143 випадки;

Волинська область - 292 випадки;

Дніпропетровська область - 1 333 випадки;

Донецька область - 839 випадків;

Житомирська область - 434 випадки;

Закарпатська - 138 випадків;

Запорізька область - 279 випадків;

Івано-Франківська область - 110 випадків;

Київська область - 659 випадків;

Кіровоградська область - 207 випадків;

Луганська область - 72 випадки;

Львівська область - 720 випадків;

Миколаївська область - 416 випадків;

Одеська область - 623 випадки;

Полтавська область - 297 випадків;

Рівненська область - 277 випадків;

Сумська область - 638 випадків;

Тернопільська область - 410 випадків;

Харківська область - 1 374 випадки;

Херсонська область - 312 випадків;

Хмельницька область - 811 випадків;

Черкаська область - 349 випадків;

Чернівецька область - 193 випадки;

Чернігівська область - 489 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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11 04 2021 11:11
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