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В Україні зростає споживання електроенергії

04 січня 2023, 14:09
В Україні зростає споживання електроенергії
Фото: з вільних джерел
Через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів в Україні почало зростати споживання електроенергії. Як наслідок, для всіх областей введено ліміти споживання.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" 4 січня.

В компанії нагадують, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Водночас у прифронтових регіонах на Сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення там планують розпочати відразу після отримання відповідних дозволів військових.

Оскільки з осені енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, внаслідок яких були кардинально пошкоджені об’єкти генерації та магістральні мережі, їхнє відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

Нагадаємо, в Україні 70% опитаних готові до можливих проблем з опаленням взимку.

війнаенергозбереженняУкренергоспоживання

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