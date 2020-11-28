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В Україні з’явилося нове професійне свято

Указ набирає чинності з дня його опублікування
Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься 28 листопада.
В Україні з’явилося нове професійне свято Фото: wadsam.com

Як передає "Укрінформ", відповідний указ оприлюднений на Офіційному інтернет-представництві глави держави.

"Ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підтримку ініціативи Кабінету Міністрів України постановляю: установити в Україні професійне свято - День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначати щороку 28 листопада", - ідеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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28 11 2020 14:02
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