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В Україні офіційно затвердили День батька

"Реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей"
Уряд схвалив указ президента про запровадження в Україні Дня батька.
В Україні офіційно затвердили День батька

Так, на засіданні 8 травня кабмін схвалив указ президента "Про День батька", згідно з яким, у третю неділю червня кожного року в Україні святкуватиметься День Батька, повідомляє "Громадське".

"Реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї як основи суспільства і підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей", - йдеться у повідомленні.

З ініціативою запровадити це свято виступили Міністерство соціальної політики та віце-прем’єрка Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Роль батька у вихованні дитини ніким не заперечується, але суспільство сприймає потребу залучення чоловіків до участі у вихованні дитини достатньо інертно", - йдеться в пояснювальній записці до указу.

Першими відзначати день батька в червні почали в Сполучених Штатах: у 1966 році президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня Днем батька, а наступний глава Білого дому Річард Ніксон зробив цей день національним святом.

Нагадаємо, що 6 травня, в Україні вперше відзначають День піхоти.

 

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08 05 2019 15:43
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