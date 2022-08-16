CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо Умані на Черкащині, напередодні свята Рош га-Шана, прибуло понад 300 хасидів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Умані напередодні Рош га-Шана без запрошення приїхали понад 300 хасидів
Ми не чекали на них, і не зовсім чекаємо, і звертаємося тисячі разів до них, щоб вони не їхали, бо зовсім ситуація не хороша. Не варто їм їхати й наражати на небезпеку і себе, і наших мешканців
Фото: Павло Паламарчук для iPress.ua
Про це повідомила журналісту УНН мер міста Ірина Плетньова та додала, що на них не чекали та зверталися з проханням не приїздити через війну.
"Приїхало десь трохи більше 300 (хасидів). Ми не чекали на них, і не зовсім чекаємо, і звертаємося тисячі разів до них, щоб вони не їхали, бо зовсім ситуація не хороша. Не варто їм їхати й наражати на небезпеку і себе, і наших мешканців", - сказала мер Умані.
Плетньова зазначила, що не має права забороняти їм приїздити.
"Зараз підраховуємо ті завдання, які поставила перед нами Нацполіція, але це не один мільйон гривень, і на скільки нам варто зараз витрачати кошти міського бюджету – я не зовсім розумію, тим паче що це не ті навіть питання, які ми можемо оплачувати у зв’язку із 590-ю постановою", - розповіла Плетньова.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв, що Україна не зможе прийняти цього року паломників для відзначення свята Рош га-Шана. Єдина причина цього – це розв'язана росією війна.
Раніше посольство у Державі Ізраїль повідомило, що Україна цього року не допустить паломників до Умані на Рош га-Шана через воєнні дії, які тривають у країні.
Свято Рош га-Шана, яке цього року припадає на 25-27 вересня, набуло в Україні популярності. Щороку на святкування єврейського нового року до Умані приїжджає від 30 до 50 тисяч паломників із різних країн.
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