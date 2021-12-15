Новорічний стіл-2022 в Україні подорожчає на 8%

Середня вартість продуктів для святкування Нового року українською сім'єю з чотирьох осіб зросте у 2022 році на 8,1% порівняно з 2021 роком - до 1,84 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ІАЕ) в середу, пише Інтерфакс-Україна.

При цьому уточнюється, що вчені оцінювали новорічне меню з традиційних для середньостатистичної сім'ї страв святкового столу: салатів, м'ясних і рибних продуктів, овочів, фруктів, хлібобулочних і кондитерських виробів, напоїв тощо.

Згідно з розрахунками учених ІАЕ, салат "Олів'є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) коштуватиме 198,54 грн (+24,6% до його вартості на початку 2021 року). Серед інгредієнтів страви найбільше подорожчала ковбаса - до 200 грн/кг (+43% залежно від виробника), яйця - до 33 грн за 10 шт. (+37%), зелений горошок - 70 грн/кг (+8%), майонез - 13,50 грн за упаковку (+8%). Тоді як морква і картопля, навпаки, подешевшали - на 5,6% і 10% відповідно.

При цьому вартість м'ясних продуктів за рік зросла на 10-26%. Так, нарізка із сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 107 грн/кг (+10,1% проти цін 2020 року), підчеревини копченої - 110 грн/кг (+10%), биток зі свинини свіжий - 115 грн/кг (+4,5%).

"М'ясо птиці (тушка) до кінця 2021 року залишається найдешевшим серед видів м'яса, тоді як куряче філе майже порівнялося з ціною свинини. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити в середньому 120 грн. Загалом вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі становитиме 443,5 грн", - уточнюється в дослідженні.

Традиційне для українського столу філе оселедця коштуватиме 200 грн/кг, твердий сир - 225 грн/кг, пачка масла вершкового (200 г) - 50 грн. Водночас молочні продукти цього року подорожчали на 14-30%.

Окрім того, вартість овочів на новорічному столі становитиме в середньому 185,38 грн, зокрема, картопля коштуватиме цього року 8,7 грн/кг, гриби - 55 грн/кг, перець солодкий - 105 грн/кг, огірки свіжі - 45 грн/кг, помідори свіжі - 38 грн/кг. Фрукти на святковому столі коштуватимуть у середньому 105,80 грн, зокрема, мандарини коштуватимуть 70 грн/кг, банани - 26 грн/кг, лимони - 49 грн/кг.

За даними ІАЕ, буханка білого хліба коштуватиме 24,95 грн/кг, шоколадні цукерки - 170 грн/кг, пляшка шампанського "Артемівське" (0,75л) - 109 грн, пляшка коньяку "Шабо" (0,5 л) - 180 грн.

Безалкогольні напої коштуватимуть на новорічному столі в середньому 81 грн.

"Сім'ям, які можуть купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 480 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 260 грн, а 200 г червоної риби - 220 грн Отже, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2324,74 грн", - зазначає ІАЕ.

За даними дослідження, вартість новорічного столу в Києві цього року зросте на 10,8% порівняно з 2020 роком - до 2,12 тис. грн, що також перевищує середню в Україні вартість аналогічного набору продуктів на 15,1%.

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