Українці назвали суму витрат на новорічний стіл
Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, повідомляє "РБК-Україна".
Як зазначається в повідомленні, до 16% зменшилася й частка опитаних, які відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей. У попередні роки таких було 23%.
Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.
Як повідомляло "РБК-Україна", за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, абсолютна більшість (81%) українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.
Як свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу 2021 року для української сім’ї з чотирьох осіб у середньому складе 1706,09 грн. У порівнянні з минулим роком вартість зросте на 5,3%.
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