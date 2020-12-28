Українці назвали суму витрат на новорічний стіл

Середня сума, яку українці готові витратити на новорічний стіл 2021 року, становить 1440 гривень. Це на 3,6% більше, ніж у 2020 році (1390 гривень).

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, повідомляє "РБК-Україна".

Як зазначається в повідомленні, до 16% зменшилася й частка опитаних, які відповіли, що у них на новорічний стіл немає грошей. У попередні роки таких було 23%.

Опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) серед 2004 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face серед. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.

Як повідомляло "РБК-Україна", за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, абсолютна більшість (81%) українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

Як свідчать розрахунки, зроблені Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу 2021 року для української сім’ї з чотирьох осіб у середньому складе 1706,09 грн. У порівнянні з минулим роком вартість зросте на 5,3%.

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